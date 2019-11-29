2019-11-29T17:54:44+03:00
Общество

Альфа-Банк представил новые функции и возможности в последней версии своего приложения

Альфа-Банк провел обновление своего мобильного банкинга, добавив современный дизайн и расширив спектр функций, которые значительно повышают скорость переводов
Максим ОСОКИН
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Фото: pxhere.comФото: pxhere.com
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Сайт Inkazan.ru пишет, что в результате обновления наиболее востребованные разделы — «платежи и переводы», «история операций» и «чат», расположены ближе в навигационной панели в нижней части экрана. Вместе с тем, создатели программы на сто процентов поменяли раздел с историей операций. Так, пользователи получили возможность в два касания повторить один из предыдущих переводов со своей карты на карту другого человека. При этом в операциях будет отображаться вся необходимая информация о платеже. Кроме того, обновленная версия приложения Альфа-Банка обеспечит пользователям, ранее совершившим обмен валюты, беспроблемный доступ к курсу конвертации.

Отмечается, что теперь пользователи приложения не будут испытывать проблем с поиском ближайшего банкомата, так как в нем появился раздел поиска по адресу и станции метро. В процессе поиска можно будет узнать и степень загруженности нужного отделения банка.

Разработчики акцентировали внимание на переводах по номеру карты, упростив и ускорив этот процесс, поскольку код 3D-secure приходит в пуш-уведомлении и самостоятельно подставляется в поле подтверждения операции. Наряду с тем, при пополнениях с карт других банков пользователи могут не указывать код CVC, кроме случаев, когда его требует банк-эмитент.

В результате совершенствования в приложении расширился список возможностей: выбор счета для получения денег по номеру телефона, смена шаблонов платежей и создание автоматических платежей по расписанию на счета юрлиц, а также погашение ипотеки с карты другого банка без комиссии.

Отмечается, что мобильным приложением Альфа-Банка на сегодняшний день пользуются более пяти миллионов клиентов, что составляет семьдесят пять процентов от активной клиентской базы. В компании подчеркнули беспрецедентный показатель для отечественных и зарубежных банков

ИСТОЧНИК KP.RU

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