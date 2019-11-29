2019-11-29T18:02:25+03:00
Спорт

ФК «Сочи» потерял 10 игроков

Они заболели инфекционной ангиной
Максим ОСОКИН
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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За 2 дня до матча между футбольными клубами «Сочи» и «Оренбург» 10 игроков клуба из города-курорта выбыли из состава команды. Их госпитализировали с диагнозом «Инфекционная ангина».

- На поле в ближайшее время не смогут, в частности, выйти Никита Бурмистров, Ибрагим Цаллагов, Антон Заболотный и Иван Миладинович, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ФК «Сочи».

Также в лазарете оказались несколько сотрудников клуба.

Напомним, «Краснодар» выиграл у «Базеля» на домашней арене благодаря единственному голу Ари с пенальти, который он реализовал во втором тайме. В концовке матча нападающий «горожан» удостоился красной карточки и не полетит с командой в Испанию на решающий матч за выход в плей-офф с «Хетафе». Игра состоится 12 декабря. В стартовом составе «Краснодара» на матч против «Базеля», который уже решил свои турнирные задачи появились восстановившиеся после травм Юрий Газинский и Вандерсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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