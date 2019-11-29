2019-11-29T18:55:17+03:00
Общество

В кубанских колледжах и техникумах будут открывать лаборатории и мастерские

До конца 2019 года они появятся в 10 ССУЗах региона
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В рамках реализации национального проекта «Образование» в 10 техникумах и колледжах Кубани до конца 2019 года откроют лаборатории и мастерские. 29 ноября новая лаборатория заработала в Приморско-Ахтарском техникуме индустрии и сервиса.

- На закупку высокотехнологичного, современного оборудования потратили свыше 7 млн рублей. Средства поступили не только из федерального и регионального бюджетов, но и от будущих работодателей, заинтересованных в найме высокопрофессиональных кадров, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Техникум уже лицензировал профессию согласно новым стандартам. В новом учебном году здесь смогут обучаться по «Поварское дело» 50 человек. Также ССУЗ сертифицировал данную площадку, чтобы иметь возможность принять участие в федеральном проекте профессиональной навигации «Билет в будущее», который направлен на профориентацию школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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