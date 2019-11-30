2019-11-30T09:01:33+03:00
Происшествия

В Новороссийске 11 тысяч человек остались без света

Произошла авария на электроподстанции
Ева МУР@kp_kuban
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Авария на подстанции оставила без света три населенных пункта. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrskАвария на подстанции оставила без света три населенных пункта. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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ЧП произошло в Новороссийске накануне ночью, 29 ноября, на подстанции "Гайдук-Тяговая". Аппаратура, питающая пригородные села с около 11 тысячами жителей, практически полностью выгорело. Без света остались такие населенные пункты, как Цемдолина, 8-ая Щель, Борисовка. - Ремонт подстанции не прекращается ни днем, ни ночью, - пояснили "КП"- Кубань" в администрации Приморского района Новороссийска. - Вскоре все неполадки будут исправлены.

Надо сказать, что в тот же день местные власти развернули пункт эвакуации в одной из новороссийских школ. Однако большинство жильцов пострадавших домов остались ждать включения электричества в своих квартирах.

Напомним, в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег. Его налипание на проводах может спровоцировать аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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