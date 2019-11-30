В Сочи сгорело здание бывшего санатория "Кавказ"

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-30T10:27:58+03:00

Пожар произошел на территории в 500 квадратных метров

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ЧП произошло рано утром в субботу, 30 ноября. На пульт пожарных сообщили о возгорании в Хостинском районе на улице Туренко.

- В 8.12 утра к месту пожара были направлены силы МЧС, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что горит нежилое здание на территории бывшего санатория "Кавказ". Огонь распространился на площадь в 500 квадратных метров.

- Горит крыша, - пояснили спасатели. - Однако угрозы соседним зданиям нет.

Вскоре огонь локализовали. Однако на месте по-прежнему работают два звена пожарного подразделения. В 9.03 утра огонь был потушен. При пожаре никто не пострадал.

Напомним, ночью, 30 ноября, в Краснодаре на улице Красных Партизан сгорела квартира в восьмиэтажном доме. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов целого подъезда. Пострадавших и погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU