В центре Краснодара возобновили подачу тепла в 120 домах, прерванную из-за аварии

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-30T09:39:02+03:00

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В Краснодаре устранили порыв на теплотрассе в районе пересечения улиц КИМ и Маяковского в менее, чем через сутки. Тепло в 120 домов вновь вернулось. С 13:00 пятницы 29 ноября было ограничено движение на участке от улицы Маяковского до Титаровской. Сейчас оно возобновлено.

— Авария произошла на одном из старых участков тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города». Чтобы ликвидировать аварию с минимальными неудобствами для жителей, приняли решение начать работы вечером в пятницу — чтобы завершить уже в субботу. В пятницу начинаем подготовительные, земляные работы, раскопаем место порыва, — сказал генеральный директор АО «Краснодартеплосеть» Сергей Сироджов.

Замену трубопровода начали с вечера пятницы, для этого потребовалось отключение горячей воды и теплоснабжения в 120 домах между улицами Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького.

- Для ликвидации порыва были задействованы 2 бригады предприятия, 5 единиц спецтехники. Контролировать замену поврежденного участка на месте будут сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU