На Кубани пройдет краевая акция «Наша Великая Победа»

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-30T12:18:30+03:00

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В этот день, 20 декабря, в 1942 году закончилась Туапсинская оборонительная операция. В честь этой даты в городе воинской славы заложат две гильзы-капсулы. В одну из них засыпят землей с мест боев и воинских захоронений, вторая будет наполнена посланиями участников Великой Отечественной войны следующим поколениям.

Всекубанская акция «Наша Великая Победа» приурочена к 75-летию Великой Победы над фашистами. В каждом из 44-х муниципалитетов Краснодарского края поочередно будет проходить закладка капсул в даты их освобождения от врагов.

Так, например, в Новороссийске акция состоится 3 февраля 2020 года, а в Анапе, Сочи, Геленджике, Крымском и Темрюкском районах – 23 февраля. Акция продлится до 24 марта, в день освобождения Абинского района.

Все капсулы будут храниться в музее имени Е. Фелицина. Планируется, что их вскроют в день 100-летия Великой Победы, 9 мая 2045 года.

ИСТОЧНИК KP.RU