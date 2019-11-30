2019-11-30T12:18:30+03:00
Общество

На Кубани пройдет краевая акция «Наша Великая Победа»

Мероприятие, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начнется 20 декабря в Туапсе
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В этот день, 20 декабря, в 1942 году закончилась Туапсинская оборонительная операция. В честь этой даты в городе воинской славы заложат две гильзы-капсулы. В одну из них засыпят землей с мест боев и воинских захоронений, вторая будет наполнена посланиями участников Великой Отечественной войны следующим поколениям.

Всекубанская акция «Наша Великая Победа» приурочена к 75-летию Великой Победы над фашистами. В каждом из 44-х муниципалитетов Краснодарского края поочередно будет проходить закладка капсул в даты их освобождения от врагов.

Так, например, в Новороссийске акция состоится 3 февраля 2020 года, а в Анапе, Сочи, Геленджике, Крымском и Темрюкском районах – 23 февраля. Акция продлится до 24 марта, в день освобождения Абинского района.

Все капсулы будут храниться в музее имени Е. Фелицина. Планируется, что их вскроют в день 100-летия Великой Победы, 9 мая 2045 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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