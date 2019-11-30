Борис Титов назвал причины авиакатастрофы в Абрау
Владелец группы компаний Абрау и бизнес-омбудсмен в РФ Борис Титов сделал заявление на своей странице в соцсети по поводу крушения вертолета, принадлежащего центру винного туризма.
Юрий Королев несколько лет пилотировал вертолеты компании
- У нас в Абрау произошла трагедия. Разбился вертолет, погиб хороший человек и отличный пилот Юра Королев. Могу сказать одно, что точно уже ясно сейчас - он ни в чем не виноват, - написал Титов на своей странице. - Техническая проблема. Вертолет был на длительном ремонте, но прошел все тесты. Пусть земля будет пухом, Юра.
Напомним, трагедия произошла сегодня утром, 30 ноября. 48 житель поселка Мысхако в Новороссийске Юрий Королев летел в Абрау Дюрсо, когда его вертолет потерял управление и упал. На земле от удара о землю он загорелся. Следственное управление СК на транспорте уже начало проверку по факту трагедии.
В Абрау-Дюрсо разбился вертолет.Частный вертолет потерпел крушение в Краснодарском крае
ИСТОЧНИК KP.RU