В Анапе на Пионерском проспекте высадили 100 сосен

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-01T10:39:58+03:00

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На курорте проходит объявленная главой города Юрием Поляковым акция «Зеленая Анапа». Ее поддержали не только многие местные жители, но и предприятия санаторно-курортного комплекса.

- Массовая высадка деревьев на Пионерском проспекте прошла 30 ноября. Эта улица одна из визитных карточек Анапы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В декабре работа по озеленению продолжится, и к новому сезону проспект станет еще красивее и привлекательнее для гостей и жителей города.

Напомним, Краснодарский край сохраняет лидерство в России по объему производства молока. C начала года в регионе произведено свыше 1,2 миллиона тонн молока. Это на 0,9 процентов выше уровня прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU