В Мостовском районе модернизировали кинозал

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-01T09:18:35+03:00

На закупку и установку цифрового оборудования было направлено 5 миллионов рублей

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Кинотеатр «Мир», который находится в Мостовском районе, подавал заявки на получение федерального финансирования ежегодно с 2015 года. Его обновили в этом году благодаря нацпроекту «Культура».

Как отметили в министерстве культуры Краснодарского края, переоснащение позволило улучшить качество кинопоказа и репертуар кинотеатра. Теперь в малом зале можно будет смотреть новые фильмы в 3D-формате.

- С 2019 года мероприятия по обновлению кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч в человек включены национальный проект «Культура». На эти цели из федерального бюджета выделено более 32 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU