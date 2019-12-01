В Краснодаре в первый день зимы пройдет открытая презентация нового электротранспорта

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-01T11:21:19+03:00

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В краевой столице 1 декабря новые троллейбусы с автономным ходом выйдут на маршрут № 15 и заменят на нем автобусы. Презентация на Главной городской площади состоится сегодня с 10:00 до 12:00.

- Покупка 12 троллейбусов с автономным ходом - один из этапов обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара. 10 машин приобрели за счет городского бюджета, еще 2 - КТТУ докупило самостоятельно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На маршруте № 15 « Домбайская - ж/д вокзал Краснодар-1» троллейбусы, выезжая с Главной городской площади, постепенно заменят автобусы. Они будут курсировать по маршруту с 06:00 до 23:00.

Новые троллейбусы с автономным ходом изготовил «Вологодский механический завод» по техническому заданию, которое разработали специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с МУП «КТТУ». У них есть мощные кондиционеры, автоматическая система пожаротушения, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки техники, система навигации и связи и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU