В Краснодаре в первый день зимы пройдет открытая презентация нового электротранспорта
В краевой столице 1 декабря новые троллейбусы с автономным ходом выйдут на маршрут № 15 и заменят на нем автобусы. Презентация на Главной городской площади состоится сегодня с 10:00 до 12:00.
- Покупка 12 троллейбусов с автономным ходом - один из этапов обновления трамвайно-троллейбусного парка Краснодара. 10 машин приобрели за счет городского бюджета, еще 2 - КТТУ докупило самостоятельно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
На маршруте № 15 « Домбайская - ж/д вокзал Краснодар-1» троллейбусы, выезжая с Главной городской площади, постепенно заменят автобусы. Они будут курсировать по маршруту с 06:00 до 23:00.
Новые троллейбусы с автономным ходом изготовил «Вологодский механический завод» по техническому заданию, которое разработали специалисты городского департамента транспорта и дорожного хозяйства совместно с МУП «КТТУ». У них есть мощные кондиционеры, автоматическая система пожаротушения, Wi-Fi и USB-разъемы для зарядки техники, система навигации и связи и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU