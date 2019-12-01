Самолет сообщением Москва - Сочи экстренно сел в Ростове-на-Дону
Женщине, которая находилась на борту лайнера, стало плохо
Самолет сообщением Москва - Сочи экстренно сел в Ростове-на-ДонуФото: Архив "КП"
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1 декабря в аэропорту Ростова-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Сочи. Это произошло около 09:40.
- По предварительным данным, одной из пассажирок на борту стало плохо. Командир принял решение приземлиться в ближайшей воздушной гавани. В аэропорту женщину уже ждали медики. Ее обследуют, а после примут решение о госпитализации,- сообщает «Комсомольская правда-Ростов» со ссылкой на собственного источника.
В 09:55 самолет с пассажирами вылетел в Сочи. По данным онлайн-табло аэропорта города-курорта, лайнер еще в пути.
ИСТОЧНИК KP.RU