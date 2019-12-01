2019-12-01T13:10:21+03:00
Происшествия

В Белореченском районе инспекторы задержали пьяного водителя без прав

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Белореченском районе инспекторы задержали пьяного водителя без правВ Белореченском районе инспекторы задержали пьяного водителя без правФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Белореченском районе инспекторы для проверки документов остановили автомобиль Daewoo Matiz под управлением 23-летнего местного жителя.

- Предположительно мужчина был пьян, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители выяснили, что несколько месяцев назад задержанный привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда его лишили прав на один год и пять месяцев.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24