В Белореченском районе инспекторы задержали пьяного водителя без прав
В Белореченском районе инспекторы для проверки документов остановили автомобиль Daewoo Matiz под управлением 23-летнего местного жителя.
- Предположительно мужчина был пьян, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Правоохранители выяснили, что несколько месяцев назад задержанный привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда его лишили прав на один год и пять месяцев.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU