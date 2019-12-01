СЕГОДНЯ 12:08 2019-12-01T13:10:21+03:00

В Белореченском районе инспекторы задержали пьяного водителя без прав Фото: Архив "КП"

Ему грозит до двух лет лишения свободы

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В Белореченском районе инспекторы для проверки документов остановили автомобиль Daewoo Matiz под управлением 23-летнего местного жителя.

- Предположительно мужчина был пьян, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Правоохранители выяснили, что несколько месяцев назад задержанный привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда его лишили прав на один год и пять месяцев.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU