В Павловском районе водитель легковушки сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-01T16:03:05+03:00

Выяснилось, что у мужчины не было прав

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В Павловском районе в станице Старолеушковской произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудники полиции установили, что 52-летний житель хутора Первомайского за рулем ВАЗ-21099 сбил мотоциклиста.

Выяснилось, что водитель отечественного автомобиля был пьян, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. Также ранее он привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение. Тогда у него отобрали права на 2 года.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU