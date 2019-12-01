В Краснодаре откроется выставка «Природа и человек»

СЕГОДНЯ 18:16 2019-12-01T18:16:47+03:00

На работы авторов можно будет посмотреть 3 и 4 декабря

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В Краснодаре торжественное открытие выставки «Природа и человек» состоится 3 декабря в 12:00 в краевом выставочном зале изобразительных искусств.

- Работы, которые представят, были отобраны на конкурсе фотографий и художественных рисунков «Природа и человек». Он посвящен сохранению природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В фотоконкурсе приняли участие все желающие, независимо от возраста, пола, места проживания. Это были профессиональные и непрофессиональные художники и фотографы.

Выставка пройдет в выставочном зале изобразительных искусств с 3 по 4 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU