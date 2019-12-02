2019-12-02T08:06:41+03:00
Общество

В Новороссийске объем Неберджаевского водохранилища начал увеличиваться

Его уровень утром 1 декабря был зафиксирован на отметке 172 метра [фото]
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/dyachenko_nvrskФото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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С 29 ноября по 1 декабря из-за сильных осадков объем Неберджаевского водохранилища начал увеличиваться.

- Его уровень утром 1 декабря был зафиксирован на отметке 172 метра из возможных 182 метров над уровнем моря, - отметили специалисты МУП «Водоканал».

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Источником наполнения водохранилища являются притоки, один из которых река Липка. По состоянию на 20 ноября ширина русла этой реки составляла не более 4 метров. Вчера она разлилась, и ее ширина достигает почти 6 метров.

- Если будут идти дожди, то есть все предпосылки для наполнения Неберджаевского водохранилища до нужной отметки. В этом случае МУП «Водоканал» сможет увеличить подачу воды населению в обычном режиме, - написал в своем аккаунте в Instagram глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Напомним, с 18 ноября в городе-герое воду в дома дают по графику. В октябре-ноябре в Неберджаевское водохранилище практически не было притока воды, а Пенайских водоисточниках ее уровень уменьшился до рискованных отметок. Между тем, именно эти водоемы являются главным источником питьевой воды для почти 30 процентов населения прибрежного Новороссийска.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

На период восстановления уровня Неберджаевского водохранилища в городе сохраняется необходимость ограничения бесперебойного водоснабжения.

В случае возникновения проблем, сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу МУП «Водоканал» города Новороссийска по телефонам: (8617)30-98-60 и (8617)30-98-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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