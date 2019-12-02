СЕГОДНЯ 08:37 2019-12-02T08:37:24+03:00

На Кубани в начале недели ожидается мокрый снег и сильный ветер Фото: Евгения ГУСЕВА

Температура воздуха в восточной половине края ночью опустится до -10

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В Краснодаре 2 декабря без существенных осадков. Утром возможен туман у водоемов. Ветер северо-западный, днем северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +1…+3 градусов.

По региону утром местами налипание мокрого снега, гололед, туман. Ветер ночью северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду. Днем при прояснении столбики термометров покажут отметку 1…+4 градуса.

- На Черноморском побережье местами осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +6, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

3 и 4 декабря ожидаются дождь, мокрый снег, гололед, в середине периода в отдельных районах сильные осадки. Ветер юго-восточный, южный, с переходом на западный, местами порывы 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, в восточной половине до -10. Днем воздух прогреется до 0…+5, в отдельных районах до 9.

На Черноморском побережье дождь, в горах с мокрым снегом, гроза. Ветер южный, юго-западный 16-21 метр в секунду. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем составит +9…+14.

По данным Яндекс.Погоды, в Краснодаре 3 декабря будет дождь. Днем столбики термометров покажут отметку в +5...+8, а ночью – 0…+1. В среду, 4 декабря, пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем – 0…+2, ночью - -3…-2.

ИСТОЧНИК KP.RU