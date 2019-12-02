2019-12-02T09:49:23+03:00
Происшествия

В Сочи в кустах возле супермаркета нашли тело мужчины

По данному факту полиция проводит проверку
Александра ПОДУШКО
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В Сочи в кустах возле супермаркета нашли труп мужчиныВ Сочи в кустах возле супермаркета нашли труп мужчиныФото: Архив "КП"
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В Хостинском районе Сочи 13 ноября возле супермаркета в кустах местный житель обнаружил тело мужчины. Об этом он заявил в дежурную часть полиции.

На место выехали правоохранители. Покойник лежал на спине, у него был большой порез берцовой артерии в паховой области. Рядом валялся канцелярский нож и упаковка от него. Повреждение бедренной артерии является одной из самых опасных травм сосудов. При открытом ранении кровотечение более двух минут приводит к летальному исходу.

- По базам данных, полицейские выяснили, что мужчине было 50 лет, на курорт он приехал из Уфы. Он не судим, на учете не состоял, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Жена погибшего рассказала, что 12 ноября он звонил ей и высказывал намерения покончить жизнь самоубийством. Однако на месте происшествия записки не было.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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