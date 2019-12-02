В Краснодаре двое парней подожгли «Мерседес»

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-02T10:22:41+03:00

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В Краснодаре 23 ноября в 03:55 двое неизвестных парней подожгли иномарку. Огонь перекинулся на соседние машины. Тушили пожар сотрудники МЧС.

- Заявление в дежурную часть принесла владелица «Мерседес-Бенц». 26-летнияя девушка, проживающая на улице Кубанская Набережная, сообщила, что неизвестные сожгли ее иномарку. Материальный ущерб составил 1,5 миллиона рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается личность злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU