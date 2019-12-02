На Кубани судебного пристава осудят за фальсификацию служебных документов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-02T11:26:53+03:00

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На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава Калининского районного отдела. Он подозревается в служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ).

С апреля 2018 по март 2019 года судебный пристав-исполнитель составил акты наложения ареста на имущество по 18 производствам. Он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о том, что они подписывались им в присутствии должников и понятых. По данным следствия, он делал это без участия указанных в документах лиц. Так, он хотел завысить показатели своей работы

- Материалы проверки поступили в СК из прокуратуры Краснодарского края. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани вскрыли подпольное производство алкоголя с опасными примесями. Спецоперации прошли в Геленджике, Горячем ключе и Динском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU