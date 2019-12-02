В Краснодаре задержали полицейского с признаками наркотического опьянения

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-02T12:08:00+03:00

Его доставили в диспансер для прохождения медицинского освидетельствования

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В краевой столице на улице Российской сотрудниками полиции был задержан молодой человек с явными признаками опьянения. Выяснилось, что он служит в ОБ ППСП №1 Управления МВД России по Краснодару.

Его доставили в ГБУЗ «Наркологический диспансер» для прохождения медицинского освидетельствования. Было установлено, что мужчина в день задержания находился в состоянии наркотического опьянения.

- В отношении инспектора ППСП взвода №1 роты №2 ОБ ППСП № 1 Управления МВД России по Краснодару назначена служебная проверка. Решается вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что младшему лейтенанту полиции 27 лет. У него высшее образование, в 2014 году он окончил Кубанский государственный университет по направлению подготовки «статистика». Молодой человек не женат. В ОВД с июля 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU