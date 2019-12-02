2019-12-02T11:16:22+03:00
Общество

В День неизвестного солдата на Кубани почтут память погибших героев ВОВ

Церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет 3 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае в День неизвестного солдата почтут память погибших героев ВОВ. В мероприятии примут участие представители администрации региона, ЗСК, ветераны, курсанты, учащиеся школ и студенты, а также представители поисковых отрядов и молодежных объединений.

- Церемония возложения цветов пройдет 3 декабря на площади Памяти Героев у Вечного огня и на Всесвятском кладбище – у памятника воинам, погибшим при освобождении Краснодара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

День неизвестного солдата в России отмечается 3 декабря. Дата была учреждена в 2014 году в память о безымянных героях ВОВ решением Госдумы РФ. Указ подписал Президент России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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