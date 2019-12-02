2019-12-02T11:24:14+03:00
Происшествия

В Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалку

Они выловили 10 щук
Александра ПОДУШКО
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В Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалкуВ Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалкуФото: Архив "КП"
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В Брюховецком районе сотрудники полиции на берегу реки Бейсуг задержали троих местных жителей в возрасте от 35 до 40 лет. Они при помощи запрещенных лесковых сетей они незаконно выловили около 10 рыб породы щука. Общий ущерб составил более 6 тысяч рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

- Им грозит до пяти лет лишения свободы. Задержанным избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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