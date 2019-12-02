В микрорайоне "Губернский" прошла торжественная сдача 7-го литера

СЕГОДНЯ 11:25 2019-12-02T11:34:58+03:00

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Несколько сотен краснодарских семей отметят Новый год в новой квартире. В минувшую субботу состоялась торжественная сдача нового литера самого любимого горожанами микрорайона “Губернский”. По сложившейся традиции, раньше намеченного срока.

Фото: "ЮСИ"

30 ноября в “Губернском” прошла выдача ключей от новых квартир в 7 литере микрорайона. 390 счастливых семей въехали в свое новое уютного жилье с предчистовой отделкой. “ЮгСтройИнвест” позаботился о своих жителях и организовал им торжественный прием: во дворе дома новоселов ждали аниматоры, игровые аттракционы, интерактивный театр и фуршет. Радостные жильцы осматривали новые квартиры, знакомились с соседями и, как уже принято на мероприятиях компании, весело проводили время.

“Мы сделали все возможное, чтобы жителям 7 литера было уютно в их новых квартирах, а в шаговой доступности у них было все необходимое для комфортной жизни. Вся территория микрорайона благоустроена, а дома возведены по высоким стандартам качества, что в очередной раз послужит нашим новоселам гарантией стабильности и уверенного постоянства” - отметил Виталий Иванов, главный инженер “ЮгСтройИнвест”.

Фото: "ЮСИ"

7 литер стал 5 домом “Губернского”, сданным в эксплуатацию группой компаний в 2019 году. Все районы застройщика индивидуальны, каждый из них компания продумывает до мелочей. Соблюдая принципы комплексной застройки, “ЮгСтройИнвест” обустраивает в своих районах всю необходимую для жизни инфраструктуру. Так, у 7 литера расположена воркаут-площадка и две живописные аллеи с зонами отдыха, барбекю и роллердромом, в ста метрах - автобусная остановка, а также два детских сада, школа, крытый тренажерный зал, специализированная площадка для выгула собак. Более того, в “Губернском” созданы все условия для людей с ограниченными возможностями.

За 16 лет работы, «ЮгСтройИнвест» не раз был удостоен высоких региональных и федеральных наград. Согласно единому рейтингу застройщиков РФ, компания входит в ТОП-3 лидеров страны по объему ввода жилья в эксплуатацию. На ее счету - 166 комфортных, уютных домов, 15 социальных объектов, 3,7 миллиона квадратных метров возведенного жилья и более 150 000 счастливых новоселов. Также, застройщик - один из первых в России успешно перешел на новую систему работы с эскроу-счетами. Можно с уверенностью сказать, что, выбирая “ЮгСтройИнвест”, новоселы выбирают счастливое будущее!