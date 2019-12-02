Международный форум добровольцев стартовал в Сочи

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-02T12:06:48+03:00

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В Сочи стартовал Международный форум добровольцев. В нем примут участие более 7000 человек из 80 стран мира. Это лидеры добровольческих объединений, руководители волонтерских проектов, представители благотворительных фондов.

Программа форума разбита на два блока. В первые два дня участники помогут городским объектам и учреждениям. Так, 2 декабря добровольцы наведут порядок в Сафари-парке.

- 3 декабря в 18:30 в Главном медиацентре пройдет церемония открытия, дадут старт основной деловой программе. Это секции, общественные обсуждения, мастер-классы, встречи с представителями экспертного сообщества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Завершится форум добровольцев 5 декабря. Помощь в проведении мероприятия окажет волонтерский корпус из 400 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU