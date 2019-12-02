На строительство аэровокзала в Краснодаре направят около 25 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:18 2019-12-02T12:18:48+03:00

Его площадь составит 70 тысяч квадратных метров

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В Краснодаре 2 декабря прошла городска планерка. На ней стало известно, что завершились работы по формированию мастер-плана строительства нового аэровокзала.

Предварительная стоимость объекта и сопутствующей инфраструктуры составит почти 25 миллиардов рублей. Об этом рассказал управляющий директор аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко. Инвестиции составят 16 миллиардов рублей, еще 4 миллиарда рублей выделят из федерального бюджета, 3 миллиарда - из краевого и казны города.

Площадь аэровокзала составит 70 тысяч квадратных метров. Комплекс объединит четыре транспортных потока: авиа, поезда, общественный транспорт и личные автомобили.

В 2023 году построят и федеральные объекты – перрон и рулежные дорожки. В проект включили возведение дороги Темрюк - Краснодар - Кропоткин, она будет подходить к новому аэровокзальному комплексу и разгрузит транспортные потоки.

ИСТОЧНИК KP.RU