2019-12-02T12:40:57+03:00
Происшествия

На Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшими

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшимиНа Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшимиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Авария произошла 30 июня на автодороге Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная. Пьяный мужчина за рулем автомобиля марки «Лада 219050» превысил скорость и выехал на встречку. Там он столкнулся с КамАЗом.

Кроме водителя легковушки в салоне были еще два пассажира. Они от полученных травм погибли на месте.

На водителя "Лады" завели уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД РФ, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

- Усть-Лабинский городской суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24