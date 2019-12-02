На Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшими
Авария произошла 30 июня на автодороге Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная. Пьяный мужчина за рулем автомобиля марки «Лада 219050» превысил скорость и выехал на встречку. Там он столкнулся с КамАЗом.
Кроме водителя легковушки в салоне были еще два пассажира. Они от полученных травм погибли на месте.
На водителя "Лады" завели уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД РФ, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
- Усть-Лабинский городской суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU