СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-02T12:40:57+03:00

На Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшими Фото: Архив "КП"

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 30 июня на автодороге Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная. Пьяный мужчина за рулем автомобиля марки «Лада 219050» превысил скорость и выехал на встречку. Там он столкнулся с КамАЗом.

Кроме водителя легковушки в салоне были еще два пассажира. Они от полученных травм погибли на месте.

На водителя "Лады" завели уголовное дело, предусмотренное п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД РФ, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

- Усть-Лабинский городской суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU