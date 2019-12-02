2019-12-02T13:42:03+03:00
Происшествия

В Сочи задержали закладчика наркотиков

У него нашли крупную партию таблеток экстази
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспортеФото: пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте
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Местного жителя задержали полицейские Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно–розыскных мероприятий. У него обнаружили два пакетика с порошкообразным веществом и таблетки серого цвета.

- Также у него дома изъяли белый порошок, зелено-коричневое вещество растительного происхождения и таблетки. На квартире находились весы, посуда, перчатки и предметы одноразовой упаковки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Экспертиза установила, что растительное вещество является марихуаной общей массой более 80 грамм, белый порошок – это амфетамин, а таблетки экстази содержат синтетический наркотик МDMA.

Парень собирался сбыть это путем тайниковых закладок на территории Сочи.

В отношении 31-летнего сочинца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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