В Сочи парень заявил в полицию на собственную мать, заставляющую его сидеть с братом

СЕГОДНЯ 14:06 2019-12-02T14:06:22+03:00

Молодому человеку это надоело, потому он обратился в УВД

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Необычное заявление получили сотрудники полиции в Сочи. В дежурную часть города-курорта обратился 18-летний Роман. Парень заявил, что его права нарушает собственная мать.

Молодой человек живет в квартире вместе с матерью и своим младшим братом.

Самостоятельно решить проблему Роман не смог, потому обратился за помощью в полицию.

- Вот только обязанности родителя почему-то легли на мои плечи, - заявил парень.

Когда правоохранители стали опрашивать молодого человека, выяснилось, что 41-летняя женщина часто уходит из дома по ночам.

- Она забирает у сына паспорт и заставляет сидеть с младшим братом по ночам в ее отсутствие, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Молодому человеку это категорически не нравится, правда, решить проблему с мамой не получилось, потому парень написал заявление.

Сейчас проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU