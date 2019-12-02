В Сочи парень заявил в полицию на собственную мать, заставляющую его сидеть с братом
Необычное заявление получили сотрудники полиции в Сочи. В дежурную часть города-курорта обратился 18-летний Роман. Парень заявил, что его права нарушает собственная мать.
Молодой человек живет в квартире вместе с матерью и своим младшим братом.
Самостоятельно решить проблему Роман не смог, потому обратился за помощью в полицию.
- Вот только обязанности родителя почему-то легли на мои плечи, - заявил парень.
Когда правоохранители стали опрашивать молодого человека, выяснилось, что 41-летняя женщина часто уходит из дома по ночам.
- Она забирает у сына паспорт и заставляет сидеть с младшим братом по ночам в ее отсутствие, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Молодому человеку это категорически не нравится, правда, решить проблему с мамой не получилось, потому парень написал заявление.
Сейчас проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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