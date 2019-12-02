2019-12-02T14:25:59+03:00
Общество

Наталья Тованчева покинула пост директора ГТРК «Кубань»

Должность руководителя она занимала почти 17 лет
Евгения СОРОКА
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Наталья Тованчева официально попрощалась с коллективом.Наталья Тованчева официально попрощалась с коллективом.
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В понедельник, 2 декабря, стало известно о том, что известный в крае журналист и писатель Наталья Тованчева покинула пост директора государственной телерадиовещательной компании «Кубань». Она официально попрощалась с коллективом. Правда, о причинах ее ухода не сообщается.

Стоит отметить, свою карьеру на телевидении Наталья Тованчева начала в 2000 году. Была главным редактором телерадиокомпании «Краснодар». Работала заместителем директора краевой телерадиокомпании НТК. С 2002 года возглавляла ГТРК «Кубань».

Официальной информации о том, кто сменит ее на посту директора, нет. Однако, по словам источника «КП» - Кубань», кресло председателя займет Екатерина Минькова, которая много лет была заместителем у Натальи Тованчевой. В последнее время она работает заместителем генерального директора «Кубань 24».

Екатерина Минькова.

Екатерина Минькова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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