Приют для животных построят в поселке Березовом

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-02T15:40:53+03:00

Об этом стало известно во время городской планерки в администрации Краснодара

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О строительстве питомника для бездомных животных говорят уже не первый год. Ранее приют планировали организовать около хутора Копанского. Но, когда власти города занялись этим вопросом, выяснилось, что территория относится к федеральным землям. Участок предоставили в бессрочное пользование Всероссийского научно-исследовательского института имени Лукьяненко. Руководство заведения дало письменное согласие, но Минсельхоз РФ передачу земель не согласовал.

Поэтому для строительства питомника нашли другой участок - в поселке Березовом по улице скульптора Коломийцева. Об этом стало известно во время городской планерки в администрации Краснодара.

Территория площадью 13 тысяч квадратов находится в муниципальной собственности.

- В настоящее время уже направлены запросы в департамент архитектуры города, ветеринарию и другие инстанции, - сообщают в мэрии.

После получения разрешений, можно будет приступить к строительству питомника.

ИСТОЧНИК KP.RU