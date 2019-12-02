2019-12-02T15:40:53+03:00
Общество

Приют для животных построят в поселке Березовом

Об этом стало известно во время городской планерки в администрации Краснодара
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
Изменить размер текста:

О строительстве питомника для бездомных животных говорят уже не первый год. Ранее приют планировали организовать около хутора Копанского. Но, когда власти города занялись этим вопросом, выяснилось, что территория относится к федеральным землям. Участок предоставили в бессрочное пользование Всероссийского научно-исследовательского института имени Лукьяненко. Руководство заведения дало письменное согласие, но Минсельхоз РФ передачу земель не согласовал.

Поэтому для строительства питомника нашли другой участок - в поселке Березовом по улице скульптора Коломийцева. Об этом стало известно во время городской планерки в администрации Краснодара.

Территория площадью 13 тысяч квадратов находится в муниципальной собственности.

- В настоящее время уже направлены запросы в департамент архитектуры города, ветеринарию и другие инстанции, - сообщают в мэрии.

После получения разрешений, можно будет приступить к строительству питомника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре построят медицинский кластер
В 2019 году выросли доходы кубанской казны
В Сочи сотрудница полиции напилась настойки боярышника и уснула на посту
Наталья Тованчева покинула пост директора ГТРК «Кубань»
От переутомления в школе одиннадцатиклассник из Сочи потерял сознание по дороге домой
В новый год без долгов - хорошая примета: ПАО «ТНС энерго Кубань» объявляет акцию «Оплати долг без пени»
В Сочи парень заявил в полицию на собственную мать, заставляющую его сидеть с братом
В Красноармейском районе женщина за рулем «БМВ» сбила пешехода
В Сочи задержали закладчика наркотиков
В Туапсинском районе иномарка упала в овраг
В станице Натухаевской возвели детсад на 240 мест
На Кубани к 8,5 годам тюрьмы приговорили виновника ДТП с двумя погибшими
На Кубани девочка выдумала преступление, чтобы не оставаться дома одной
На Кубани выбрали глав шести поселений
На строительство аэровокзала в Краснодаре направят около 25 миллиардов рублей
Международный форум добровольцев стартовал в Сочи
В Мостовском районе прошел рейд по взысканию штрафов с любителей «пьяной» езды
В микрорайоне "Губернский" прошла торжественная сдача 7-го литера
В Брюховецком районе местные жители пойдут под суд за незаконную рыбалку
В День неизвестного солдата на Кубани почтут память погибших героев ВОВ
В Краснодаре задержали полицейского с признаками наркотического опьянения
На Кубани судебного пристава осудят за фальсификацию служебных документов