В Сочи сотрудница полиции напилась настойки боярышника и уснула на посту

СЕГОДНЯ 16:07 2019-12-02T16:07:46+03:00

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Служба в комендантском отделении полиции очень ответственна. Именно эти сотрудники встречают всех на контрольно-пропускных пунктах и несут вахту круглосуточно. Порой эта нелегкая работа ложится и на женские плечи.

В ночь на 23 ноября на посту в УВД Сочи находилась старший лейтенант Светлана Кузякина (имя изменено – ред.). Около полуночи на КПП отправилась проверка. Майор полиции застал свою коллегу спящей прямо на посту и принюхался – присутствовал явный запах алкоголя. Проснувшись, старший лейтенант с 10-летним стажем работы в органах не сразу смогла объяснить, что происходит – речь была невнятной, а координация нарушена.

Сотрудницу полиции направили на освидетельствование в диспансер, где она отказалась от процедуры, объяснив, что просто выпила настойку боярышника.

Как стало известно «КП-Кубань» от источников в правоохранительных органах, женщину отстранили от несения службы, а в наряде комендантского отделения произвели замену на трезвого сотрудника.

ИСТОЧНИК KP.RU