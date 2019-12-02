В Краснодаре построят медицинский кластер

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-02T16:49:17+03:00

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В краевой столице к 2030 году завершат строительство медицинского кластера. Он появится в новом микрорайоне поселка Знаменского и займет площадь в 58 гектаров. Возведение первых объектов уже стартовало. Планируется, что кластер с центром Краснодара свяжет новая дорога.

- В состав медкластера войдет онкоцентр с поликлиникой и дневным стационаром, а также больница скорой медпомощи и где в круглосуточном режиме будут работать 150 бригад. Также здесь появится современный перинатальный центр и наркологический диспансер с поликлиникой и реабилитационным центром, - рассказала замглавы региона Анна Минькова.

Стоит добавить, что в данный момент проблемой является не только переполненность краснодарского онкоцентра, но и нехватка мест в инфекционной больнице. Строительство медицинского кластера в краевой столице позволит их решить.

ИСТОЧНИК KP.RU