«Краснодар Водоканал» завершил работы на улице Сычевая

СЕГОДНЯ 17:10 2019-12-02T17:17:23+03:00

Мероприятия по прокладке водовода выполнены современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим вести работы без вреда для городского ландшафта

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В рамках реализации производственной программы «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершил работы по замене сетей водоснабжения диаметром 160 мм протяженностью 400 метров по улице Сычевая.

Мероприятия по прокладке водовода выполнены современным методом горизонтально-направленного бурения, позволяющим вести работы без вреда для городского ландшафта.

«В целях удобств абонентов мероприятия выполнялись без отключения жителей от услуг водоснабжения, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов. – В результате проведенных работ улучшилось качество воды у жителей более чем пятидесяти жилых домов в восточной части города».

Специалисты также произвели замену запорной арматуры водопроводных сетей, что позволит в дальнейшем обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение данного жилого сектора.