Акция "КП": Искусство создавать красоту

СЕГОДНЯ 17:30 2019-12-02T17:38:30+03:00

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Создавайте красоту и уют у себя дома и в саду вместе с партнером акции – Садовым центром «На Атарбекова».

1) Вырежьте из газеты и соберите всю коллекцию рисунков с надписью «Искусство создавать красоту» с №1 по №27, которые будут печататься в каждом номере газеты «Комсомольская правда» с 3 декабря 2019 г. по 24 января 2020 г.

2) До 30 января 2020 г. пришлите их в конверте с указанием вашего Ф.И.О. и контактного телефона на адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская, 72, с пометкой «Акция»

3) 31 января 2020 г. среди всех участников будут разыграны 10 сертификатов номиналом 2020 рублей каждый, которые можно будет использовать для оплаты покупок в Садовом центре «На Атарбекова» по адресу г. Краснодар, ул. Атарбекова, 3. Сертификаты будут отправлены победителям по почте. Имена победителей будут опубликованы в еженедельнике "Комсомольская правда" №6-т от 05.02.20.

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* Каждый участник акции получит в подарок дисконтную карту Садового центра «На Атарбекова»

Справки по телефону 8 (861) 992-7-992, доб. 118.

Срок проведения акции с 03.12.19 по 31.01.20. Подробности об условиях акции, ее организаторе, правилах и сроках её проведения, количестве подарков, сроках и их получения читайте в еженедельнике "Комсомольская правда" №49-т от 04.12.19 и на сайте kuban.kp.ru

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ

ИСТОЧНИК KP.RU