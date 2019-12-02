The Banker назвал Альфа-Банк банком года в РФ

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-02T18:10:09+03:00

Альфа-Банк признан банком года в России по версии британского журнала The Banker

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Авторитетных британских экспертов впечатлил рост показателей деятельности банка, успешная реализация стратегических инициатив и технологическое лидерство.

Оценили аналитики и успехи в области цифровой трансформации, сообщают «Новости Волгограда». Кроме того, их заинтересовала обновленное приложение «Альфа-Мобайл» и уникальные клиентские продукты. Например мгновенный выпуск карт или «семейный счет» к которому можно подключить близких людей. The Banker оценил и сервис по подтверждению платежей корпоративных клиентов отпечатком пальца.

Британские аналитики уверены, что на успех Альфа-Банка влияет рост его основных показателей. Так,в прошлом году достаточность капитала первого уровня выросла на 13,1% – до 7031 млн долларов США, активы показали рост на 5,5%, до 47199 млн, рентабельность капитала и операционная эффективность составили 19,5% и 39,4% соответственно.

- Данная награда служит подтверждением наших лидирующих позиций. На сегодняшний день мы самый phygital банк в России, который сочетает в себе цифровой и физический клиентский опыт, – пояснил управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Он добавил, что клиентская база постоянно растет, за год она увеличилась на миллион.

Топ-менеджер отметил, что мобильное приложение Альфа-Банка высоко оценивается в AppStore: выпуск карты займет всего несколько секунд.

Альфа-Банк первым в России запустил интернет- и мобильный банк, сегодня он успешно осваивает физическую сеть нового поколения. Эти достижения и повлияли на решение The Banker присвоить высшую награду.

Британский ежемесячник существует с 1926 года Награды The Banker Awards он вручает лучшим представителям мира финансов.

ИСТОЧНИК KP.RU