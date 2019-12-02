В Краснодаре знакомство двух женщин закончилось застольем и убийством

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-02T18:19:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре 38-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве.

- Как установило следствие, подозреваемая 26 ноября познакомилась с другой женщиной на улице. Затем она пригласила ее в гости для совместного распития спиртного. В ходе застолья между новыми знакомыми возник конфликт. В ходе которого хозяйка съемной квартиры взяла нож и нанесла им удар в область плеча потерпевшей. В результате, женщина получила повреждение легкого, которое повлекло ее смерть. Затем подозреваемая легла спать, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тело потерпевшей обнаружил сожитель злоумышленницы, который и вызвал полицейских и бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть 32-летней женщины.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. В отношении нее возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU