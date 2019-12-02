Россияне стали активнее посещать театры

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-02T18:43:38+03:00

Чаще всех это делают жители двух столиц

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В России растет число поклонников театра. Как следует из отчета Министерства культуры, чаще всего такой вид досуга выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга. В пятерку лидеров также вошли Севастополь, Магаданская область и Республика Марий Эл.

- Реже всего в театр ходят жители Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краёв, - пишет сайт news.ru.

Так как 2019 год объявлен в нашей стране Годом Театра, то можно с уверенностью сказать, что количество россиян, предпочитающих данный вид искусства, вырастет еще больше. Интересен факт, что рост посещаемости театров происходит, несмотря на увеличение стоимости билетов на спектакли. Только за этот год их цена выросла, в среднем, на 6% - с 671 до 712 рублей.

Стоит отметить, что за последние несколько лет доля россиян, участвующих в культурной жизни страны, выросла до 89%.

ИСТОЧНИК KP.RU