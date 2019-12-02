В Краснодаре пройдет новогоднее шествие

СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-02T19:52:33+03:00

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На Кубани учреждения культуры готовятся к празднованию Нового года. Праздничные мероприятия, по традиции, начнутся в середине декабря. Каждый год их посещает порядка 1 млн жителей и гостей края.

- В 2019 году государственные и муниципальные учреждения культуры представят свыше 700 мероприятий. Также не останутся в стороне музеи и библиотеки, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ставшее традиционным мероприятие «Новогодняя звезда» состоится в Краснодаре 21 декабря. По главной улице краевого центра пройдет колонна сказочных персонажей во главе с Дедом Морозом. Завершится шествие на Городской площади, где новогодний волшебник зажжет огни на главной елке Краснодара.

Новогодние мероприятия запланированы в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях во всех городах и районах Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU