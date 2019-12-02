Не хватило защиты: «Локомотив-Кубань» на выезде уступил «Енисею»

СЕГОДНЯ 21:54 2019-12-02T22:16:07+03:00

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Игроки «Локомотива-Кубани» очередной матч в Единой лиге ВТБ проводили в Красноярске против «Енисея».

С первых же минут хозяева показали, что в этот вечер «железнодорожникам» нужно будет проявить максимум усилий, чтобы добыть положительный результат. В первой четверти «Енисей» смог набрать 30 очков против 22 у краснодарцев. Подхватить такой темп оказалось непросто.

Дэвион Берри и Дастин Хог в этот морозный вечер выдавали едва ли не лучшие матчи в жизни, набрав по 27 очков. «Енисей» вел весь матч, и лишь в четвертой четверти после попадания с фолом Кузминскаса отставание сократилось до пяти очков, но все тот же Хог разрушил мечты нескольких десятков краснодарских болельщиков, которые добрались до Красноярска. Итог встречи – 98:91.

Самым полезным игроком «Локо» стал Драган Апич – он набрал 15 очков, сделал 5 подборов, 2 результативные передачи и заработал 19 баллов эффективности. Дмитрий Кулагин заработал 19 очков, 4 подбора и 4 ассиста.

- Очень разочарованы этим поражением. Нет даже смысла говорить о каких-то тактических ошибках, потому что прежде всего мы уступили в настрое и агрессивности сопернику. Когда ты пропускаешь почти сто очков, то выиграть практически невозможно. Мы просто ужасно сыграли в защите, - сказал после матча разыгрывающий «Локо» Мантас Калниетис.

Впереди у краснодарцев марафон из трех домашних матчей, один из которых будет сыгран в рамках Еврокубка против «Партизана» 11 декабря. И в этом матче им точно нельзя ошибаться.

ИСТОЧНИК KP.RU