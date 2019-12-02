2019-12-02T22:13:55+03:00
Происшествия

На трассе Краснодар – Ейск сгорел пассажирский автобус

Инцидент произошел в Каневском районе
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На Кубани на ходу загорелся пассажирский автобус Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краюНа Кубани на ходу загорелся пассажирский автобус Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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Вечером 2 декабря на 115-м км трассы КраснодарЕйск на ходу загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел в Каневском районе в 20:59.

Водитель немедленно остановил автобус и все четыре пассажира быстро покинули транспорт. Самостоятельно потушить огонь им не удалось. В течение 11 минут на место ЧП прибыли первые пожарные подразделения.

- В 21:10 по прибытию пожарных подразделений к месту установлено, что горит моторный отсек автобуса. В течение пяти минут пожар был локализован, в 21:23 полностью ликвидирован, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Автобус сильно выгорел. К счастью, погибших и пострадавших нет, пассажиры отправились дальше на попутном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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