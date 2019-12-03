В Кущевском районе коллекторы прислали матери должника гроб
В дежурную часть полиции обратилась женщина, проживающая в станице Кущевской на улице Южной. Она рассказала, что коллекторы угрожают ее семье расправой.
Как оказалось, брат местной жительницы задолжал одной микрофинансовой организации крупную сумму денег. Изначально он и общался с коллекторами, но позже они начали звонить его сестре.
Неизвестные угрожали женщине расправой, а в случае чего и вовсе зарезать. От слов они перешли к делу. Чтобы наглядно показать всю серьезность своих намерений, они прислали к дому матери должника гроб.
Это и стало последней каплей, после чего женщина обратилась в полицию.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Правоохранители организовали проверку. Они выяснят все обстоятельства произошедшего, - сообщил источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU