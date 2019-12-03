В Краснодаре пройдет выставка «Наивные художники Кубани»

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-03T09:07:14+03:00

Она откроется сегодня, 3 декабря

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В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко пройдет выставка работ творческой группы под руководством художника Павла Бабенко. Посетителям будут представлены живописные работы Вадима Клыша, Михаила Манукяна, Кристины и Константина Кружилиных, Максима Хоменко, Марины Иванько.

Занятия творческой группы проходят на базе реабилитационного центра России «Инва-студии». Он помогает через арт-терапию раскрыть творческий потенциал лицам с ограниченными возможностями.

- Именно в наивном искусстве проявляется важность сохранения творческого родника, чувственной формы, силы выражения и тонкости собственного восприятия жизни, - отметили в пресс-службе музея.

Выставка будет работать с 3 по 8 декабря 2019 года по адресу: улица Красная, 15, 2 этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU