В Сочи ожидается усиление ветра
Утром и днем 3 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. В горах курорта выше 2000 метров над уровнем моря - слабая лавинная опасность.
- Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
По данным краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье днем местами осадки, вечером в Туапсинском районе сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, местами порывы порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +7…+12 градусов.
В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU