2019-12-03T09:19:46+03:00
Происшествия

В Сочи ожидается усиление ветра

А в горах сохраняется слабая лавинная опасность
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Сочи ожидается усиление ветраВ Сочи ожидается усиление ветраФото: Константин БРЕДНИКОВ
Изменить размер текста:

Утром и днем 3 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. В горах курорта выше 2000 метров над уровнем моря - слабая лавинная опасность.

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

По данным краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье днем местами осадки, вечером в Туапсинском районе сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, местами порывы порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +7…+12 градусов.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Финансирование парусного спорта на Кубани планируют увеличить
Власти Краснодара до 31 декабря рекомендуют ТЦ организовать доставку грузов в ночное время
В Новокубанском районе автомобиль вылетел в кювет
Россельхозбанк уместил возможности офиса в планшет
В Сочи проходит конференция победителей конкурсов президентских грантов
В Краснодаре у мужчины изъяли Mercedes Benz за неуплату таможенных платежей
В муниципальную собственность Краснодара передали участок под строительство школы
На Кубани задержали сбытчика фальшивых купюр
В Краснодаре местные жители попались на махинациях с землей
Кубанский парламент поддерживает развитие деловых связей с Турцией
На Кубани пропала 17-летняя девушка
Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре
Футбольные встречи команды Евгения Первышова с краснодарцами продолжатся зимой
В Краснодаре разыскивают 15-летнюю Лиану Джалад
В Новороссийске грабители обчистили кассу магазина
Детский омбудсмен попросила проверить работу органов опеки после трагедии на Кубани
В Краснодаре пройдет выставка «Наивные художники Кубани»