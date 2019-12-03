В Сочи ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 09:19 2019-12-03T09:19:46+03:00

А в горах сохраняется слабая лавинная опасность

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Утром и днем 3 декабря на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы могут достигать 18 метров в секунду. В горах курорта выше 2000 метров над уровнем моря - слабая лавинная опасность.

- Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

По данным краснодарского Гидрометцентра, на Черноморском побережье днем местами осадки, вечером в Туапсинском районе сильные дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-11 метров в секунду, местами порывы порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем +7…+12 градусов.

В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU