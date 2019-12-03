В Новороссийске грабители обчистили кассу магазина

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-03T09:38:11+03:00

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В дежурную часть Новороссийска обратилась местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что работает продавцом в магазине. Вечером в торговый зал вошли двое мужчин. Один из них избил ее, а второй - похитил из кассы более 7 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции составили ориентировку на розыск предполагаемых злоумышленников. Вскоре установили личности нападавших и их местонахождение. Двоих 24-летних жителей Абинского района задержали Усть-Лабинске и доставили в отдел полиции Новороссийска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Им грозит до семи лет тюрьмы.

Устанавливается причастность подозреваемых к аналогичным фактам противоправной деятельности, совершенным на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU