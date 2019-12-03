В Краснодаре разыскивают 15-летнюю Лиану Джалад

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-03T10:23:07+03:00

29 ноября она вышла из дома и до сих пор не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней Лианы Джалад.

Девочка вышла из дома, который находится на улице Гидростроителей, 29 ноября. До сих пор местонахождение Лианы неизвестно.

На вид школьнице 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, она среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные и волнистые. В момент исчезновения она была одета в светло-фиолетовую куртку, брюки серого цвета и белые кроссовки.

- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вы знаете, где находится Лиана Джалад, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8-905-402-89-39 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU