В Краснодаре разыскивают 15-летнюю Лиану Джалад
В Краснодаре проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летней Лианы Джалад.
Девочка вышла из дома, который находится на улице Гидростроителей, 29 ноября. До сих пор местонахождение Лианы неизвестно.
На вид школьнице 16-17 лет, рост 160-165 сантиметров, она среднего телосложения, глаза карие, волосы длинные и волнистые. В момент исчезновения она была одета в светло-фиолетовую куртку, брюки серого цвета и белые кроссовки.
- Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление места нахождения пропавшей, а также обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Если вы знаете, где находится Лиана Джалад, следствие просит сообщить об этом по телефонам: 8-905-402-89-39 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU