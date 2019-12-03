2019-12-03T10:10:07+03:00
Спорт

Футбольные встречи команды Евгения Первышова с краснодарцами продолжатся зимой

Девятая игра завершилась с результатом 7:7
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Уже зимой команда главы города Евгения Первышова сыграла со сборной победителей и участников турнира по любительскому футболу 2019 года. Команда была организована краснодарским местным отделением «Единой России».

- Матч завершился вничью - 7:7. Игра прошла на поле Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Очень много заявок идет от жителей. Несмотря на то, что уже наступила зима, мы продолжаем играть с горожанами. Так что осенняя серия игр переходит уже в зимнюю, - сказал Евгений Первышов.

Счет девятой игры, теперь уже осенне-зимней серии, открыла сборная жителей. И первую половину матча уверенно вела в счете. Во втором тайме команда Евгения Первышова наверстала отставание и вырвалась вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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