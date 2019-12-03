2019-12-03T10:27:46+03:00
Общество

Проблемы развития предпринимательства и пути их решения обсудят в Краснодаре

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае приглашает бизнесменов принять участие в конференции-семинаре
Иван ЕГОРОВ
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В целях обсуждения вопросов защиты прав и законных интересов предпринимателей, а также улучшения делового и инвестиционного климата в Краснодарском крае, популяризации предпринимательской деятельности и ведения просветительской работы, выявления затрагивающих права предпринимателей проблем и поиска путей их решения, запланировано проведение конференции-семинара на тему: «Проблемы развития предпринимательства и пути их решения».

В рамках мероприятия планируется обсудить следующие вопросы:

- переход на иные специальные налоговые режимы в связи с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД);

- проблемные вопросы внедрения обязательной маркировки товаров и другие вопросы.

Конференция-семинар состоится 5 декабря 2019 года в 11-00 по адресу: г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 5, гостиничный комплекс «Екатерининский», конференц-зал.

Приглашаем предпринимателей принять участие в данном мероприятии. Информацию об участии можно направить в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае по адресу электронной почты bizkk@mail.ru, тел. (861) 200-69-72.

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