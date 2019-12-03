2019-12-03T10:31:15+03:00
Общество

Кубанский парламент поддерживает развитие деловых связей с Турцией

Председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко встретился с генеральным консулом Турецкой Республики Фыратом Байаром
Иван Егоров
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Встреча политиков прошла в Новороссийске. Спикер кубанского парламента отметил высокий товарооборот между Россией и Турцией. Но при этом подчеркнул, что для обеих стран добрососедство и межнациональное согласие гораздо важнее экономических показателей. По словам Юрия Бурлачко, отношения между Российской Федерацией и Турцией сейчас находятся на новом витке развития и нынешняя встреча послужит укреплению сотрудничества между Краснодарским краем и Турецкой Республикой.

Законодательное собрание Кубани всесторонне поддерживает развитие деловых связей с Турцией. В этом году спикер ЗСК в составе парламентской делегации дважды посетил Турцию. Депутаты встречались с членами турецкого Меджлиса.

Фырат Байар выразил признательность за теплый прием, подчеркнул высокую значимость для Турецкой Республики эффективных взаимоотношений с Россией.

По его словам, между Краснодарским краем и Турцией существуют плотные торговые связи. Одна из задач консула - оказание содействия предпринимательству. Представитель республики рассказал, что в этом году был побит рекорд посещаемости россиянами турецких курортов. И выразил уверенность, что в дальнейшем отношения России и Турции будут только крепнуть.

У нашего региона с республикой – давняя история сотрудничества. Более двадцати лет назад Сочи и турецкий Трабзон стали городами-побратимами. Кроме того, нынешний год был объявлен перекрестным годом культуры и туризма в Турции и России. В обеих странах прошли приуроченные к этому мероприятия.

Юрий Бурлачко и Фырат Байар обсудили вопросы развития экономических и культурных связей между Турецкой Республикой и Краснодарским краем. Юрий Бурлачко заверил, что для их упрочения кубанские парламентарии готовы делать все возможное в пределах своих полномочий. В завершении стороны обменялись памятными подарками.

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