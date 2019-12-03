СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-03T10:47:27+03:00

В Краснодаре местные жители попались на махинациях с землей Фото: Архив "КП"

Они причинили Краснодару имущественный вред на сумму свыше 52 миллионов рублей

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В краевой столице по материалам, поступившим из УФСБ России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч.4 ст.159, ч.1 ст.303 УК РФ).

С апреля 2016 года по декабрь 2017 года 28 и 31-летние мужчины подыскивали земельные участки, расположенные на территории Краснодара, на которые не разграничена государственная собственность.

Они обратились к кадастровому инженеру для составления межевого плана, в который были внесены изменения границ и фактического расположения территорий. В декабре 2017 года один из мужчин предоставил данный сфальсифицированный документ в Управление Росрееста.

Сотрудниками ведомства действия по постановке на кадастровый учет земельных участков были приостановлены, тогда 31-летний мужчина обратился с иском в суд, который удовлетворил его требования.

- Подозреваемым удалось изъять земельные участки различной стоимостью, причинив Краснодару имущественный вред на сумму свыше 52 миллионов рублей, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU